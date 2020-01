VIDEO: Brad Pitt admite que usa Tinder y causa la locura en los SAG Awards

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que Brad Pitt sabe cómo iniciar un discurso de aceptación, divertir a un público y 'voltear de cabeza' a las redes sociales al mismo tiempo, prueba de ello es la 'confesión' que hizo esta noche en los SAW Awards al ser galardonado como el Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time In Hollywood.

El reconocido actor provocó que las figuras del entretenimiento reunidas en el Shrine Auditorium para la noche de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos rompieran en carcajadas, esto al bromear con que tenía una cuenta de la aplicación de citas y encuentros Tinder.

Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder", inició Pitt su discurso, lo cual inmediatamente causó la risa de las estrellas que acudieron a la gala.

"Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder", así recibe Brad Pitt su #SAGAwards. pic.twitter.com/0nI1CqSq4X — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) January 20, 2020

Además de asegurar que el premio "significa mucho para mí" y ofrecer un especial agradecimiento a sus coestrellas en la cinta de Quentin Tarantino, Brad siguió haciendo reír al público al hablar sobre su personaje.

Brad Pitt también fue reconocido como el Mejor actor de reparto en los Golden Globes y está nominado al Oscar en la misma categoría.

Pero su divertido discurso no fue lo único que lo colocó en las tendencias de Twitter y que lo llevó a causar revuelo en las redes. Pitt también acaparó la atención de todos al reunirse con Jennifer Aniston en el 'backstage' de la gala y a observar a su expareja mientras era galardonada con el premio a la Mejor actriz de serie dramática.