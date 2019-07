(VIDEO) Carmen Jara 'explota' y ataca a miembro del legado Rivera

Ciudad de México.- La periodista, Nelssie Carrillo, mediante su cuenta de Instagram subió un video donde la cantante Carmen Jara revela su gran molestia ante 'Chiquis' Rivera, hija de una de sus más grandes 'rivales', Jenni Rivera.

Carmen, no pudo soportar más la situación y habló de la hija de la ‘Diva de la Banda’, asegurando que no canta nada, que no tiene como ella una trayectoria musical, por lo que no debería tener tanta atención mediática.

Todo el mundo pone las canciones y saben que no canta ni madres, osea, no canta, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué los sigan golpeando, que los sigan agrediendo. Yo tengo una trayectoria y una carrera de la cual me debo sentir orgullosa, yo no tengo porque andar correteando a una persona que ni siquiera trayectoria tiene, ni que fuera una actriz de Hollywood, cuál legado, cuál legado, no hay nada”, expresó molesta.