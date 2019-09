VIDEO: Carta de fanático conmueve hasta las lágrimas a Lady Gaga

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Lady Gaga, sorprendió a uno de sus más grandes fanáticos, Brandon Galaz, quien estaba recibiendo clases de maquillaje por la artista Sarah Tanno, el cual le leyó una carta que le escribió, misma que conmovió a Gaga hasta las lágrimas.

Las clases fueron planeadas por Gaga, pues Brandon quiere ser cosmetologo, quien será portada de la revista Allure para su edición de octubre, por la nueva empresa de maquillaje que abrió y decidió darle la sorpresa.

La intérprete de Judas estuvo presente y escuchó gran parte de la conversación y de la carta del joven detrás del set donde se encontraba por un motinor.

No sé exactamente a qué edad sabía que era gay, pero siempre me sentí diferente y no tenía a nadie a quien pedirle un consejo. Tus letras en 'Born This Way' me hablaron…"