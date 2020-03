VIDEO: Cecilia Galliano recuerda el tormento que vivió al ser madre soltera

Ciudad de México.- En una entrevista en el programa La última y nos vamos, la conductora argentina, Cecilia Galliano, habló de lo difícil que fue para ella ser madre soltera de su pequeña Valentina Fornaro Galliano.

Durante la plática con Yordi Rosado, la presentadora de Televisa reveló que tuvo que enfrentarse a muchas cosas al estar embarazada; además, se enfrentó al juicio de su madre por esta situación.

Valentina la pasó muy mal cuando nació, en su niñez, en su adolescencia. El escuchar a tu hija que le diga a su papá '¿por qué no me dejas tener un padre? ¿Qué te hizo para que no me quieras?' Es muy fuerte", relató.