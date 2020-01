VIDEO: Con pequeño bikini, Alicia Machado dice ya estar "gorda y vieja"

Miami, EU.- La exMiss Universo Alicia Machado compartió en Instagram una fotografía y un video donde lució su lado más sexy con un colorido y pequeño bikini.

En la imagen, Machado de 43 años aparece subiendo las escaleras para salir de la piscina. Para acompañar la fotografía, la actriz indicó que no se siente del todo bien:

Bueno mi gente aquí deprimida ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas ni el spinning, sorry espero no ofender a nadie. Happy new year", escribó la famosa.