(VIDEO) Con su mejor sonrisa, Thalía se enfrenta a fallas técnicas durante show

Los Ángeles, EU.- Al lado de figuras como Gloria Trevi, Natti Natasha, Paulina Rubio y Paquita la del Barrio, Thalía fue una de las grandes figuras de la música que participaron en el mega concierto 'K-Love Live: las que mandan', de la estación de radio K-Love 107.5, celebrado en The Forum.

Pese a que la intérprete de Lento sorprendió al público con su energía, sus coloridos vestuarios y su alegre actitud, la presentación no logró escapar de los potenciales problemas que pueden ocurrir durante un concierto en vivo.

Cuando Thalía y Natti Natasha compartían el escenario para entonar el éxito No me acuerdo, fallas técnicas comenzaron a provocar que las cantantes no se escucharan de forma nítida y fuerte, y que en su lugar la voz del público al corear la canción se oyera aún más que las mismas artistas.

Lejos de mostrar preocupación por la situación, tanto Thalía como Natti Natasha regalaron sus mejores sonrisas al público y continuaron cantando con toda su energía.

Natti Natasha habló de las fallas técnicas en sus redes sociales y agradeció a Thalía por la oportunidad de cantar a su lado un tema que se ha convertido en un "himno" para las mujeres.