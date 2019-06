(VIDEO) Constanza dedica emotiva carta a su mamá Edith González

Ciudad de México.- Víctor Manuel, hermano de la fallecida actriz Edith González, asistió al programa de Ventaneando para leer una carta que Constanza le escribió a su mamá.

La única hija de Edith, que tuvo junto a Santiago Creel, le dedicó unas conmovedoras palabras a la actriz, quien murió el pasado 13 de junio debido al cáncer que padecía.

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegaba de trabajar siempre me daba un beso, y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar, siempre hubo un beso sin importar la hora, nunca tomó ser buena madre para no ser una buena en su trabajo, me acuerdo que siempre me decía algo como: La carta de resignación de un actor es la muerte, y así lo hizo".