VIDEO: Consuelo Duval pone a suspirar al bailar tahitiano con sensual bikini

Ciudad de México.- Consuelo Duval demostró que no solo tiene un gran talento para la actuación sino que también es muy buena para bailar tahitiano y puso a suspirar a sus seguidores con unos sensuales movimientos.

La conductora de Netas Divinas compartió con sus seguidores de Instagram que desde los 12 años ella sabía mover sus caderas al ritmo de esta reconocida danza.

Consuelo publicó un video en su perfil en el que aparece moviéndose al ritmo de la música y muestra su cuerpazo a los 50 años en un sensual traje de baño de dos piezas

Y que me acuerdo que desde los 12 aprendí a bailar tahitiano!! Y mi hija @palyoficial me lo recordó! ya la levantada no es igual pero todavía me acuerdo!”, escribió junto al video.