VIDEO: Critican a las Kardashians por desperdiciar comida durante 'guerrita'

California, Estados Unidos.- Usuarios de redes sociales no perdonaron que la famosa familia Kardashian realizara una guerra de comida y desperdiciara gran cantidad de alimento durante el momento.

Khloé compartió en su cuenta oficial de Instagram un adelanto de lo que se podrá ver este domingo en Keeping Up With The Kardashians.

En este video se puede ver a Kris Jenner, madre de todas, desayunando con sus tres hijas mayores: Kim, Kourtney y Khloé.

Kris las incita a iniciar la guerra de comida y de un momento a otro grandes cantidades de alimento comienzan a volar por el aire. Khloé se niega a participar y pide a su madre que detenga el juego.

La grabación cuenta con al menos cinco millones de vistas y las críticas no se han hecho esperar.

Mucha gente sin comer nada y ustedes jugando con comida".

Hay gente hambrienta".

Hay personas muriendo de hambre".