VIDEO: Cynthia Rodríguez lo suelta todo: "No me gusta usar ropa interior"

Ciudad de México.- Durante las dinámicas del programa Venga la Alegría, los conductores se ven sometidos a contestar preguntas que muchas veces son algo comprometedoras y que causan revuelo en redes sociales.

En esta ocasión, Cynthia Rodríguez dejó con la boca abierta a sus compañeros al confesar que no usa ropa interior.

Todo ocurrió porque tenían que contestar la pregunta ¿cuánto es lo más que ha durado con la misma ropa interior sin lavarla?, a lo que Cynthia aseguró que no se pone dicha prenda.

A mi me gusta más no usar ropa interior. Mi ginecóloga me dijo que no es tan bueno usar pantiprotectores.