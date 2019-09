VIDEO: Dan tremenda golpiza a actor de Televisa que defendía a su hija de acosos

Ciudad de México.- Arturo Vázquez resultó golpeado y amenazado por quienes acosaron verbalmente a su hija cuando pasaba en compañía de un amigo a las afueras de un sindicato en la Ciudad de México.

En entrevista para el programa Hoy, el actor relató:

Al llegar al lugar, el actor recibió golpes y amenazas.

En el momento en que yo me presentó en esa puerta, están dos tipos armados adentro, corta cartucho con una nueve milímetros, me la pone en la cara y otro con una cuerno de chivo, y en eso salió un tipo vestido sin uniforme, fuerte, joven, y me empieza a tirar golpes (…) Me golpeó muy fuerte del pulmón, este tipo”.