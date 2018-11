(VIDEO) Diego Luna se muestra orgulloso de la trayectoria de su padre

Ciudad de México.- Diego Luna acompañó a su padre, Alejandro Luna, a recibir el premio honorario por su trayectoria que le brindó el Consejo de Arquitectura en México.

El actor se mostró más que orgulloso por su padre, pero durante su encuentro con los reporteros, reveló que no daría declaraciones para no robarle la atención a su progenitor.

No obstante, confesó sentirse muy feliz por la labor de Don Alejandro.

Pero fue el propio Alejandro Luna, quien contrario a su retoño, reveló que el histrión está preparado un nuevo proyecto.

Siempre me gusta mucho lo último que hace, lo que está haciendo ahora todavía no se anuncia, y no lo puedo adelantar”. expresó.