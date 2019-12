VIDEO: Edwin Luna descubre objeto en su trasero: "Se me metió en la colita"

Ciudad de México.- No es un secreto que la vida de Edwin Luna y la de su esposa Kimberly Flores ha estado llena de polémicas, críticas y hasta burlas. En esta ocasión un video de Instagram desató de nuevo estos malos comentarios.

Se trata de una historia donde el vocalista de la Trakalosa de Monterrey revela para los seguidores de Kimberly que acababa de terminar sus ejercicios, pero descubrió que todo ese tiempo portó dentro de su trasero una etiqueta de ropa.

Vamos terminando de grabar y hasta ahorita me di cuenta de algo, que me dio risa y porque me apoyé con ganas. Se me metió en la colita. Es de cartón duro, me di cuenta porque en las sentadillas se me metió por la rayita”, dijo el cantante.