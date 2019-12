VIDEO: ¿'El Chapo' Guzmán se propasó con Kate del Castillo? La actriz lo aclara

Ciudad de México.- En entrevista con el programa Aquí y Ahora, Kate del Castillo reveló nuevos detalles del encuentro que tuvo con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La actriz contó que después de una cena con Sean Penn y otras personas, pasó 5 minutos a solas con el exlíder del Cártel de Sinaloa en un habitación, pero asegura que no tuvo relaciones sexuales con él.

Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán… no, por supuesto que no, ni siquiera por aquí (la cabeza) me hubiera pasado."

Lo que pasó en esos 5 minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente y también son de las cosas del miedo que de repente uno reacciona de otra manera."

La protagonista de La Reina del Sur dijo que no se sintió amenazada por el sinaloense, pues en ningún momento se propasó con ella a pesar de estar en ventaja.

La manera en que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que hubiera querido."

Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, que estaba en buenas manos... Fue muy caballeroso con su mano… como también con las armas, que yo no vi."