VIDEO: 'El Güero' asegura que Verónica Castro "aún tiene mucho que dar"

Ciudad de México.- El productor de televisión, José Alberto 'El Güero' Castro, dio su opinión respecto al polémico tema del retiro de su hermana, Verónica Castro, del medio artístico después de ser ligada a un amorío con Yolanda Andrade.

El exesposo de Angélica Rivera fue directo y dijo que Verónica no debería dejar los escenarios pues aseguró que aún “tiene mucho que dar”.

Yo creo que no lo debe de hacer, ya estará en juicio de ella, punto. No he hablado con ella en el último mes porque me han traído como loco haciéndola de doctor. Yo creo que Verónica tiene todavía mucho que dar y mucho que hacer.

También aprovechó para dejar claro que no tiene ninguna clase de enemistad con Yolanda, con quien ha trabajo en diversas ocasiones.

A Yolanda la conozco desde hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, no tengo ningún inconveniente, el ‘hard feeling’ (rencor) no es de la vida”.