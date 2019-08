VIDEO: 'El Negro' y la productora de 'Hoy' protagonizan pelea en pleno set

Ciudad de México.- “Para que sepas lo que se siente”, dijo el conductor Raúl Araiza antes de protagonizar una pelea con la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, en pleno set del matutino.

El momento fue captado por Chano y se reveló durante la sección del detrás de cámaras.

En la grabación se puede ver cuando ‘El Negro’ lanza al suelo su micrófono y levanta la voz a la productora, quien presuntamente le gritó.

No mide, no mide. Magda, no mides lo que me gritas”, expresó el negro.