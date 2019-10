VIDEO: El día en que Yuri intentó cantar 'El Triste' sin llegar al tono de José José

Ciudad de México.- La cantante veracruzana Yuri, es considerada una de las mejores voces en México, pero aún así ella asegura que lloró mares para grabar una canción, El triste de José José.

Es la canción más difícil que he cantado en toda mi vida, en mis 40 años de artista nunca había cantado una canción tan complicada y que él me diga que la grabé magistralmente, es como el mejor premio artístico que el cielo me pudo dar, que el original le diga a una persona como yo que no le llega ni a los talones 'lo hiciste magistral hija' ¡uy!”.

Un rango vocal impresionante y una técnica vocal que nadie más tenía y que le permitía cantar estrofas completas sin tomar aire, es lo que hacía tan virtuoso a José José; a pesar del paso del tiempo que sí afecta la voz, mucho más si no se lleva un estilo de vida sano, como es el caso del Príncipe de la Canción, según explicó Yuri.

Por eso a mí me costaba mucho trabajo cantar El triste cuando la estaba grabando en un estudio, sufrí mucho y lloré, recuerdo que paré la grabación y les dije 'esperen déjenme agarrar aire, estoy desesperada '¿por qué no me sale si yo canto?' le decía a la gente que me estaba dirigiendo”.

Yuri recuerda que la persona que la dirigía le pedía que no se desesperara y le explicó: “entiende algo, José José es único´, él tiene una técnica que tú no tienes”.

Fue entonces que le pidieron que no tratara de cantar como él para que lo lograra, fue entonces que lo entendió y este tema se pudo grabar para su álbum Mi tributo al festival II (2013).