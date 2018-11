(VIDEO) El drama de Thalía porque su asiento en el cine estaba sucio

Estados Unidos.- Fiel a su hábito de compartir su día a día con sus seguidores de redes sociales, Thalía evidenció a través de videos el mal rato que pasó tras descubrir que su asiento en una sala de cine estaba sucio.

En lo que ella misma denominó como un drama, la cantante explicó que había ido a ver la cinta de Disney Ralph el Demoledor 2, pero que al llegar a la sala se percató de que su asiento estaba manchado, lleno de grasa, sumamente sucio.

Me metí al closet donde están todas las cosas sucias, para limpiar me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está asqueroso, lleno de grasa, de comida, de hot dog y no lo quisieron limpiar", expuso Thalía en un video.