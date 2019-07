(VIDEO) El duro mensaje de Frida Sofía a 'La Guzmán' desde el Balón de Oro

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, durante una entrevista que se le realizó por su presentación en el Balón de Oro, se le cuestionó si ella creía que podría haber una reconciliación entre ella y su madre, la rockera, Alejandra Guzmán.

Tras esta pregunta, la joven solamente respondió que ella cree que ambas necesitan la ayuda de un profesional, más no afirmó ni negó esta posibilidad.

De igual manera, Frida le mandó un impactante y conciso mensaje a 'La Guzmán', lo cual ha dejado a más de uno sorprendido.

Te deseo lo mejor mamá, gracias por todo lo que me has enseñado detrás de cámaras, como vestirme, todo lo que me has dado de tu corazón y te amo siempre”, dijo la cantante.