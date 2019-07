(VIDEO) El productor Juan Osorio es golpeado y amenazado de muerte

Ciudad de México.- La tarde de ayer domingo un grupo de ladrones irrumpió en el domicilio del productor Juan Osorio para robar con lujo de violencia.

El creador de Mi marido tiene familia detalló que todo ocurrió cuando se encontraba descansando y al levantarse se topó con los delincuentes, quienes le propinaron una golpiza, reveló en entrevista para Televisa Espectáculos.

El día de hoy entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno. Me golpearon, me abrieron la cabeza , me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que puede suceder. Estoy aquí en la delegación para levantar el acta”.

Mientras que Miriam, la hija del productor concedió una entrevista para TVNotas y reveló que fueron cuatro los ladrones que se introdujeron al domicilio de su padre.

Detalló que su padre fue amarrado pero cuando logró soltarse de inmediato les dio avisó y ellos se encargaron de llamar a las autoridades.

El ex de Niurka Marcos reveló que los ladrones se llevaron consigo identificaciones, tarjetas, joyas, relojes, pulseras, medallas, dinero en efectivo, su iPad, su celular y acordeones de las telenovelas.

Fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña”, añadió.