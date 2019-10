VIDEO: En transparente blusa y sexy lencería, Miley Cyrus baila junto a Cody

Estados Unidos.- Miley Cyrus y Cody Simpson acapararon la atención de internautas luego de publicar un par de videos de la aplicación Tik Tok en los que aparecen bailando.

La intérprete de Younger Now compartió un clip en el que porta un sostén y shorts negros, mientras su novio utiliza un 'outfit' del mismo color.

En tal video captado en su baño, los cantantes aparecen animados y divertidos bailando el tema Stupid, de Ashnikko en colaboración con Yung Baby Tate.

Por su parte, Cody Simpson compartió en Instagram Stories otro clip en el que ambos bailan la icónica balada noventera de Shania Twain You're Still the One.

Acabamos de descubrir Tik Tok. Síganme para tener contenido 'premium'. Hablo de contenido 'premium'", escribió Simpson sobre el clip.

En dicho video, el australiano usa un suéter oscuro y pantalones de mezclilla, mientras que Mailey porta una blusa blanca que se transparenta y jeans.

La pareja ha 'robado' el interés de todo por las citas que han tenido en lugares públicos, donde se les ha visto disfrutar de su tórrido romance.