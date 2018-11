(VIDEO) Fallas técnicas revelan la verdadera voz de Thalía en vivo

Los Ángeles, EU.- Como se había informado, Thalía tuvo que enfrentarse a las fallas técnicas que se presentaron cuando entonaba el éxito No me acuerdo, al lado de Natti Natasha, en un concierto organizado por la estación de radio K-Love 107.5.

Pese a que las cantantes fueron aplaudidas por regalarle una gran sonrisa al público y sacar adelante la presentación ante los problemas técnicos, internautas han criticado a las artistas por la forma en que interpretaron el tema, pues su verdadera voz quedó al descubierto tras la falla de sonido.

Más videos desde distintas perspectivas y ángulos del concierto han surgido, en los cuales usuarios de redes sociales han hecho duros comentarios sobre el desempeño de Thalía sobre el escenario.

Uno de los clips muestra el momento exacto en que el sonido falla, la música deja de escucharse y queda en evidencia que las artistas interpretaban sobre lo que aparenta ser una pista pregrabada de la canción ('playback'), por lo que Thalía y Natti Natasha se ven obligadas a seguir cantando sin efectos.

Los internautas han señalado de forma negativa el que hayan usado 'playback', así como por la forma en que se escuchan las voces luego de que fallara el sonido.

Por su parte, no han faltado quienes reconocen en redes sociales el profesionalismo de Thalía y de Natti Natasha, pues continuaron con la presentación pese a las fallas.

Natti Natasha se pronunció sobre la situación en redes sociales y agradeció a Thalía por el momento que pudieron compartir juntas en el escenario.

Así es que se canta... con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias @thalia por concederme cantar junto a ti el himno de las mujeres y, si no me acuerdo? No pasó", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.