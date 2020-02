VIDEO: ¡Falta poco! Captan ensayo de JLo y Shakira para show del Super Bowl

Florida, Estados Unidos.- A un par de días de que el Hard Rock Stadium de Miami sea escenario de una de las justas deportivas más sintonizadas y de uno de los espectáculos musicales más esperados, han surgido videos e imágenes de los ensayos de Shakira y Jennifer Lopez para show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

DailyMailTV y algunos usuarios de redes sociales han difundido el material en el que puede escucharse a las reconocidas cantantes ensayar un popurrí de sus más grandes éxitos mientras fuegos artificiales se elevan para iluminar el cielo.

De acuerdo con reportes, las imágenes fueron captadas desde las afueras del Hard Rock Stadium la noche del miércoles.

El video parece mostrar un adelanto del orden de las canciones que las estrellas entonarán el domingo, lo cual hasta ahora había sido considerado un secreto, pese a la filtración de un supuesto 'setup'.

El clip de los ensayos muestra extractos de temas de Shakira como Waka Waka, la cual la colombiana entonó como la canción oficial de la Copa Mundial de Fubtol en 2010, She Wolf, Whenever, Wherever y Hips Don't Lie.

En cuanto a los temas de JLo, el video revelaría que va a cantar Jenny From the Block, Waiting for Tonight, Let's Get loud y On The Floor.

Asimismo, en el material parece escucharse éxitos de otros artistas, exactamente una mezcla entre I Like It Like That de Tony Pabón, Manny Rodriguez y Benny Bonnilla, y I Like It de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, además del éxito de J Balvin con Nicky Jam X.