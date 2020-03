VIDEO: Familia de Irina Baeva llega a México para conocer a Gabriel Soto

Ciudad de México.- En una reciente entrevista la actriz Irina Baeva reveló que desde hace unos días su familia se encuentra de visita en México y que incluso Gabriel Soto ya pudo convivir con ellos.

Irina detalló que su hermana, su cuñado y sus sobrinos llegaron a tierras mexicanas y los llevó a su casa con Gabriel, sin embargo destacó que el idioma ha sido una barrera para que se comuniquen.

Fuimos por ellos al aeropuerto y los llevamos a la casa y todo super bien, aunque pues tienen obviamente la barrera del idioma porque mi familia no habla español y Gabriel evidentemente no habla ruso entonces entre gestos y traducciones medio se entienden y medio no, pero estamos muy contentos”, dijo la rusa.