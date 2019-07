(VIDEO) Fernando Carrillo, enfurecido con Laura Flores; exhibe su "hipocresía"

Ciudad de México.- Fernando Carrillo pone en evidencia a Laura Flores de nueva cuenta. A pesar de que las diferencias entre ambos parecían haber terminado, el actor publicó un video en Instagram en el que aparecen juntos y en el que Laura le expresó:

Lo sorprendente para al actor, es que solo días después, la actriz dijo de él:

A Fernando Carrillo que lo manden a su casa, ese no. Ese es irrespetuoso. Fernando Carrillo es muy naco, se pasa de lanza. (…) De toda la gente que yo he besado en toda mi carrera no tengo queja de nadie, pero creo que Fer podría aprender un poquito más de ética”.