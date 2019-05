(VIDEO) Frida Sofía 'rompe el silencio' sobre el distanciamiento con su madre

Ciudad de México.- La modelo, Frida Sofía, habló ante las cámaras del programa Suelta la Sopa, donde aseguró que su expareja, Christian Estada, solo la usaba para figurar, además de afirmar que no entiende la conducta de su mamá, pues cree que Alejandra Guzmán compite contra ella.

Sentía que mi ex me estaba usando en realidad y era mucha foto y era mucha pose y era mucho tagueame y yo no soporto eso. Por otra parte, mi mamá me ha dicho ‘deja de competir conmigo’ y yo le he dicho ‘pero no hay competencia mamá, eres mi mamá…'”, aseveró la Nieta de Silvia Pinal.