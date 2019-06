(VIDEO) Gabriel Soto confiesa que está harto de las malas críticas

Ciudad de México.- El actor, Gabriel Soto, aseguró durante una entrevista que está harto de los malos mensajes de la gente a través de redes sociales, por lo que bloqueó los comentarios a través de su Instagram.

La gente de todo te critica. Hagas o no hagas, te van a decir, te van a insultar, y para que quiero levantarme y leer un comentario ofensivo, mejor dejo los comentarios de la gente que me quiere, y finalmente no necesito estar leyendo basura”, afirmó.