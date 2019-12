VIDEO: Geraldine Bazán comparte tierno momento con su hija menor

Ciudad de México.- La guapa actriz Geraldine Bazán compartió con sus seguidores de Instagram un emotivo momento en familia donde besa y abraza con pasión a la menor de sus hijas, Alexa Miranda de 5 años de edad.

Se trata de un video donde madre e hija derrochan amor con un tierno reencuentro en casa después de que la famosa de 36 años estuviera fuera de México un par de semanas por razones de trabajo.

Esta no es la primera vez que la ex de Gabriel Soto demuestra todo su amor de madre, pues en diversas ocasiones ha compartido momentos con sus pequeñas donde el afecto no falta.