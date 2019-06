(VIDEO) Gloria Trevi revela con Adela causas del juicio contra Pati Chapoy

Ciudad de México.- Gloria Trevi estuvo de visita en el programa Saga Live, de Adela Micha, y habló sobre el proceso de demanda que lleva aún contra Tv Azteca, específicamente contra Pati Chapoy. Sus palabras fueron:

Pues los hicieron decir tantas barbaridades que hace que todavía mucha gente me siga señalando y diciendo cosas, pero no, ellos prefieren pagar abogados, sigue el proceso’’.

La Trevi señaló que todos los procesos los ha perdido la televisora y la conductora, sin embargo, continúa la demanda.

Poco a poquito me fui levantando y fui entrando otra vez al público, y de repente querían otra vez como decir cosas y yo estaba en Estados Unidos y de ahí pues tuve que defenderme o sea me vi obligada a defenderme no a vengarme’’.