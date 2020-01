VIDEO: Golpean al vocalista de Los Recoditos en plena transmisión

Mazatlán, Sinaloa.- Rafael González, vocalista de la Banda Los Recoditos, fue atacado por un hombre durante una transmisión en vivo en redes sociales.

La agresión, por la espalda, ocurrió en el Malecón de Mazatlán en donde el artista respondía mensajes de sus seguidores.

Mientras interpretaba un tema para uno de ellos, el indigente se le acercó y, sin razón aparente, le dio un fuerte golpe en la nuca.

En ese instante, González cortó la transmisión pero regresó poco después a la red social donde reveló que el atacante fue arrestado por policías.

Así escribió en su perfil de Instagram:

Me madr.... plebes jajaja un indigente, no entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó su comida adentro, cuiden a los indigentes, no saben que cosas o maltrato pasa por sus cabezas".