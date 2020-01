VIDEO: 'Gomita' quiebra en llanto por emotivo momento con su padre

Ciudad de México.- Mediante varias historias de Instagram, la popular ‘Gomita’ abrió su corazón para sus seguidores y entre varias lágrimas admitió sentirse muy conmovida y feliz por un video que su padre compartió con ella.

Me tienen aquí con mucha lágrima. No todo ha sido color de rosa y nada es fácil, pero es muy ching… soñar, ir de la mano de tu familia, muchas cosas. Hoy me siento más feliz que nunca”, dijo la famosa.