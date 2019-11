VIDEO: Harry Styles conquista las calles de Los Ángeles con divertido musical

Los Ángeles, Estados Unidos.- Como parte de la promoción de su segundo álbum titulado Fine Line, Harry Styles, conquistó las calles de Los Ángeles.

El cantante británico realizó una divertida actuación al lado de James Corden, conductor de The Late Late Show, donde cantó algunos de sus éxitos.

Este espectáculo consiste en cantar en medio de la calle durante los semáforos en rojo, el cual forma parte del segmento 'Broadway Crosswalk' del programa de Corden.

Styles interpretó Lights Up y Watermelon Sugar, así como Kiwi. además voló en medio de la calle para recrear el video de Sign of the times de su disco debut.

