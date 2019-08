VIDEO: ¡Hasta las lágrimas! Residente conmueve a Bad Bunny tras confesión

Ciudad de México.- Durante un episodio del programa que tiene Residente en Instagram, el rapero llevó hasta las lágrimas a Bad Bunny luego de una confesión.

Tras preguntarle al vocalista de Calle 13 si admira al joven de 25 años, su contundente respuesta dejó visiblemente conmovido al cantante de trap.

Admiro a Benito o no hubiese hecho nada con él. Me enfada la gente que no puede identificar lo que admiro de Benito, te tiran porque no tienen la capacidad de admirar lo que yo admiro", dijo Residente.