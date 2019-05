(VIDEO) Hija de Peña Nieto se accidenta mientras su padre disfruta con su novia

Ciudad de México.- Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, causó gran revuelo en redes sociales luego de que confesó que durante una boda, a la que asistió su padre y su novia Tania Ruiz, se abrió el brazo y tuvo que ser suturada.

A través de sus Instagram Stories, la joven reveló que había acudido a su cirujano plástico pero no por lo que todos creían y confesó que era porque sufrió un accidente.

Quiero contarles que no me puse botox, sí es mi cirujano plástico pero no vine por eso. El fin de semana tuve una boda y tuve un accidente y me abrí el codo…”, expresó Paulina.