(VIDEO) ¡Hija de su madre!: Vadhir revela la broma que le hizo Aislinn

Ciudad de México.- Vadhir Derbez estuvo como invitado en Miembros Al Aire y confesó que hace algunos años su hermana Aislinn le hizo una broma demasiado pesada.

Vadhir reveló que su hermana lo fotografió mientras hacía sus necesidades fisiológicas y lo difundió con sus amigas.

Fuimos a La Marquesa a un lugar que era como bosque… no me acuerdo el lugar, por ahí y estaba José Eduardo, mi hermana y mi papá y yo; íbamos caminando (y les dije) ‘papá me están dando unas ganas de hacer popó, me urge…, me lleva atrás de un árbol y mi hermana me tomó una foto”.