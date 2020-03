VIDEO: Inés Gómez Mont confiesa que su exmarido la quiere ver en la cárcel

Ciudad de México.- La actriz y conductora Inés Gómez Mont se encuentra varada en Colorado, Estados Unidos junto a sus hijos por el brote de coronavirus que le ha impedido regresar a México.

Sin embargo, el programa De primera mano reveló una entrevista que Mónica Noguera le realizó Inés desde su casa, donde tocó el tema del turbulento divorcio de Javier Díaz por el que atraviesa.

Hace poco él ya me demandó por la vía penal pero lo más curioso es que nos han llegado a decir que la petición de él y su mujer cuando llegan con los abogados es que me quiere meter a la cárcel. Por eso no les toman el caso".