VIDEO: "Inrrelevante", el nuevo error de Kimberly Flores por el que fue 'linchada'

Ciudad de México.- Las críticas parecen no tener fin para la sonada Kimberly Flores y es que una vez más fue atacada sin piedad en Instagram después de publicar un video donde pronunció mal la palabra "irrelevante" al final de este.

En el clip, la esposa de Edwin Luna habla a sus fanáticos del amor propio y cómo sobrelleva las constantes ofensas de la que es blanco en redes sociales.

Sin embargo, la sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes negativos y burlescos donde se le acusó, una vez más, de ignorante e inclusó se le propuso terminar la escuela:

No uses palabras que no puedes pronunciar porque si no las sabes decir menos sabrás su significado.”