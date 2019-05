(VIDEO) 'Jon Snow' rompe en llanto al leer la escena final de GOT

Ciudad de México.- Para todos los fanáticos que se quedaron con ganas de ver más de Game of Thrones, HBO preparó el documental Game of Thrones: The Last Watch, un proyecto que además de mostrar detrás de cámaras y el proceso de grabación de la exitosa serie, muestra los momentos en los que dieron lectura al guion de la octava temporada.

El instante en el que los actores conocen el destino final de los personajes que interpretaron por 10 años, fue captado por las cámaras de la nueva producción cuya duración será de dos horas.

Las reacciones de los actores al leer la conclusión de Juego de Tronos ante los guionistas David Benioff y D.B. Weiss, definitivamente no tienen precio. Desde el final de la batalla de la Larga Noche, cuando Arya (Maisie Williams) mata al Rey de la Noche, lo que le valió a Williams los aplausos de todos sus compañeros.

Pero sin duda alguna, Kit Harington se robó la atención con su emotiva reacción al enterarse de que Daenerys moriría a manos de su amor, Jon Snow, quien no pudo contener las lágrimas al leer tal momento tan dramático que los espectadores padecieron en el último capítulo.

En tanto, su compañera Emilia Clarke sobrellevo el momento con un poco de humor, lo que logró aminorar un poco la carga emocional de Kit.