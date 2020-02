VIDEO: Justin Bieber lucha contra las lágrimas en servicio dominical de Kanye West

Estados Unidos.- El famoso cantante canadiense, Justin Bieber, el pasado domingo 23 de febrero se presentó a la iglesia en la que Kanye West realiza su servicio dominical junto a su esposa e hijos, durante la cual tuvo que luchar contra las lágrimas que amenazaban con brotar.

Bieber cantó la melodía de Never Would Have Made It de Marvin Sapp, con solamente el piano de acompañante en medio de una gran aglomeración de gente que se mostraron encantados con la presencia y la voz del artista.

Kim Kardashian grabó y compartió parte del emotivo momento a través de su cuenta de Instagram en el que se puede observar al cantante en medio de todos.

La grabación muestra al creador de Sorry tratando de contener el llanto mientras gira y observa alrededor, hacia los asistentes, aunque no muestra el final donde supuestamente dio un gran abrazo a Kanye.