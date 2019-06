(VIDEO) Justin Bieber 'rompe' el silencio en despiadada canción a Selena Gomez

Ciudad de México.- Chris Brown compartió un nuevo tema en colaboración con Justin Bieber, aunque fue el canadiense quien acaparó toda la atención en redes.

Y es que, no es para menos, la relación tan intensa que tuvo Bieber con su ex Selena Gomez, no ha sido del todo olvidada. La letra del nuevo sencillo Don't check on me supone no poder superar a tu ex y entre otros temas parafraseados están:

Puedo estar en tu cabeza pero no te preocupes por mí, no. Mi corazón vuelve a estar entero, no me falta un latido, no. No estoy perdiendo el sueño, no. No te lo tomes de manera personal pero ahora no te puedo contestar. Estoy distante porque no quiero que me encuentres ahora. No dejo que los fantasmas de nuestro pasado influyan en mi futuro. Estoy liberado", dice la letra de la canción mientras canta Bieber.

La canción Don't check on me, manifiesta una pieza inmortal a la retórica de una relación.

Si las canciones fueran ciertas, pero todavía sientes algo, ¿todavía vendrías a buscarme?”, reza la pieza musical.

No me mires si no estamos juntos, y es probable que sea por una razón, cada angustia tiene su temporada, no siempre es verano en junio”, entre otras estrofas.

Bieber publicó el tema en su cuenta de Instagram para promocionar su colaboración, aunque lo que causó controversia fue lo que anotó al final de su mensaje.

“‘#DONTCHECKONME de @chrisbrownofficial y yo ahora. Tuve algunas cosas que decir’’, anotó.

Sus seguidores en las redes sociales interpretaron que sería un mensaje para su expareja Selena Gomez, siendo que está casado con Hailey Baldwin.

Aquí el enlace de la letra en español de la canción de Chris Brown Don't check on me, en colaboración con Justin Bieber.