VIDEO: Kourtney Kardashian revela una lesión en su cabeza que ni Kim conocía

Los Ángeles, EU.- Kourtney Kardashian es conocida por su estilo atemporal y nunca se equivoca cuando se trata de vestirse de alfombra roja. Pero parece que verse fabuloso todo el tiempo tiene sus inconvenientes.

La estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians mostró una impactante lesión en la cabeza que sufrió como resultado de tener una cola de caballo demasiado apretada en un evento de alfombra roja.

Kim Kardashian vio la lesión de Kourtney mientras conversaban en la sala. "Kourtney tienes un lugar realmente grande en la parte superior de tu cabeza, mira hacia abajo. Oh, Dios mío, tengo miedo por tu vida", dijo Kim.

La madre de tres hijos respondió: "Es un agujero en mi cabeza. Juro que es de mi cola de caballo, estaba tan apretada". Kim le dijo a su hermana: "Kourtney, eres calva. Necesitas ir al hospital ahora mismo", a lo que Kourtney respondió: "¡No voy a ir hospital!".