VIDEO: La explosiva respuesta de Cardi B a conductora que la llamó prostituta

Estados Unidos.- Cardi B envió un explosivo y contundente mensaje a Mía Cepeda, luego de que la conductora aseguró que la rapera había sido drogadicta y prostituta antes de convertirse en una de las más exitosas estrellas musicales del momento.

De acuerdo con reportes, Cepeda comentó en el programa Vale Por Tres que en la actualidad la intérprete de Money "es doña Cardi B", pero que en el pasado había sido "prostituta, bailarina oculta, drogadicta y un montón de cosas extrañas".

Después de las polémicas declaraciones, la rapera no dudó en responderle, ya que en redes sociales circulan capturas del comentario que hizo Cardi a Mía con respecto a sus acusaciones.

Yo nunca fui una prostituta y nunca he hecho droga. Sí fui bailarina y nunca lo he ocultado, cara de batata", le escribió Cardi B a la presentadora.

Mía Cepeda 'contraatacó' con un video en el que se refirió al comentario de la famosa como un "pequeño y sutil insulto", y en el que además informó que daría declaraciones sobre lo ocurrido para el programa Despierta América.

Ahora Cardi B ha vuelto a emplear sus redes sociales para hacer frente de nuevo a las afirmaciones de Mía Cepeda, a quién llamó "extraterrestre" y "cara de guanábana". En un video donde aparece hablando en español, la esposa de Offset desmintió que ella usara drogas en el pasado y que trabajara en la prostitución.

Mía estaba en Telemicro diciendo que yo, Cardi B, era una drogadicta, una prostituta, una bailarina y que ahora que yo tengo dinero yo me pienso que soy 'doña Cardi'. Primero, yo no soy una doña porque vieja yo no soy, yo tengo 27 años. Segundo, yo nunca he usado drogas", inició la cantante.

Asegurando que su papá estaba frente a ella y que podía corroborar sus afirmaciones, Cardi aseguró que ella nunca ha sido "una mujer de vicios", y que aunque llegó a fumar marihuana, solo lo hizo de forma ocasional cuando tenía 22 años.

Yo nunca fui prostituta. Bailarina sí. Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, soy famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi. Sí he cambiado en algunas cosas... porque soy una mujer ahora, yo tengo una hija y yo soy mujer de negocios", continuó Cardi.

A mí me critican demasiado, y la gente siempre me quiere bajar, quien lo peor que me pase a mí, así que yo me tengo que comportar en una manera para yo protegerme... Yo no me creo esto y el otro, yo soy bien humilde, yo soy soy", aseguró la cantante.

Cardi B finalizó su mensaje enfrentando directamente a Mía Cepeda por sus comentarios.

Tú, cara de guanábana, me mencionaste, dijiste mentiras de mí en Telemicro y por eso yo dije algo para atrás. Entonces tu vas: 'Oh, yo voy a ir a Despierta América, yo voy a hablar de Cardi B porque ella me llamó cara de batata'", expuso la rapera, además de recriminar a Mía Cepeda que fuera a un programa a hablar sobre ella en lugar de abordar la crisis en República Dominicana.