VIDEO: ¿La golpearon? Chiquis alarma al aparecer con moretes en el rostro

Ciudad de México.- El día de ayer sábado 11 de enero la polémica hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, dio un gran susto a sus seguidores de redes sociales luego de aparecer con moretes en el rostro.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de 34 años compartió varios videos en los que aparece con el párpado móvil y área de ojeras de color morado.

Lo primero que hizo Chiquis fue pedir a sus fans que no se alarmaran.

No se me asusten... me hice un procedimiento debajo de los ojos", dijo la esposa de Lorenzo Méndez.