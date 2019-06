(VIDEO) La reacción de Michelle Vieth sobre la 'traición' de Bigorra contra ella

Ciudad de México.- Hace algunas semanas salió a la luz la supuesta traición de Raquel Bigorra contra su compadre y amigo, Daniel Bisogno, sin embargo, ha trascendido que la cubana también vendió información de Michelle Vieth.

Por ello, la prensa no dudo en cuestionar a Michelle sobre esta situación para saber cuál era su posición pero su respuesta dio mucho de qué hablar.

Vieth asistió al lanzamiento de una línea de cosméticos y fue abordada por los reporteros para preguntar si era cierto que Bigorra había vendido información de ella, pero se negó a contestar.

Esta respuesta generó gran inconformidad entre los reporteros, quienes siguieron haciendo cuestionamientos y la situación empeoró cuando preguntaron sobre la infidelidad de su marido, Christian Aparicio, debido al rumor de que la engañó con 15 mujeres.

Yo no soy reportera, pero cuando me piden que haga entrevistas, hago mi trabajo con profesionalismo, ya se los pedí tres veces, no quiero ser grosera, les pido por favor respeto, creo que están en un evento familiar y su deber es cubrir el evento, no estar haciéndome preguntas”.