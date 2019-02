(VIDEO) La voz de uno de sus fans deja boquiabierto a Michael Bublé

Georgia, EU.- Michael Bublé estaba por cantar Fly me to the moon, una de las tantas canciones que inmortalizó Frank Sinatra. Pero antes de comenzar, el músico canadiense se acercó al público que había ido a ver su show el domingo en Georgia.

Como suele hacer en sus conciertos, eligió a uno de los asistentes y le prestó el micrófono para que cante. El elegido fue Andrew Zarrillo, que estaba en primera fila.

"¿Necesitas ayuda?", le preguntó Bublé. "Yo lo tengo", respondió Andrew, confiado.

Cuando empezó a cantar, demostró que no mentía. El músico quedó boquiabierto al escuchar la voz de su fan, que arrancó aplausos de todos los asistentes.

Hasta se animó a besar a su novia en medio de la canción. Ella lo filmó y luego publicó el video, que no tardó en viralizarse.

Bublé volvió a la música en noviembre del año pasado, tras dos años alejado de los escenarios por la enfermedad de su hijo Noah, quien fue diagnosticado con cáncer en 2016.

Con su hijo ya recuperado, presentó su nuevo álbum, Love. Y volvió a cantar en vivo.