VIDEO: Lady Gaga sufre tremenda caída en pleno concierto en Las Vegas

Las Vegas, Nevada.- Lady Gaga sufrió una espectacular caída la noche de este jueves durante su presentación en Las Vegas. En el transcurso del show Enigma, la cantante invitó a un fan a subir al escenario. Jack, nombre del afortunado admirador, abrazó entusiasmado a la intérprete y esta, fiel en su costumbre, le devolvió con la misma efusividad las muestras de cariño saltando sobre el joven. Sostenida por los brazos del chico, caminaron unos pasos hasta caer los dos del escenario.



Lady Gaga lo tomó con buen humor y comentó:

Es increíble, nos amamos tanto que nos caímos del escenario... ¡Increíble! Al parecer nos queremos tanto que nos hemos caído del escenario. ¡Y sin soltarnos en ningún momento! Hemos acabado en el suelo el uno en brazos del otro. Parecíamos Jack y Rose en Titanic. Supongo que ahora deberíamos organizar una cita para tomar el té juntos".

Posterior a la caída, el fan, que lloraba avergonzado, fue subido nuevamente a la tarima para ser consolado por la cantante.

No te preocupes, todo está bien. No es tu culpa, ¿Podrías prometerme algo? ¿Podrías perdonarte ahora mismo por lo que acaba de pasar?".

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y la estrella del pop continuó su espectáculo. La caída en un primer momento alarmó a sus fans por el recuerdo de su fractura de cadera que la llevó a cancelar en el 2013, su gira 'Born This Way'.