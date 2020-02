VIDEO: Larry Hernández juega pesada broma a señora que no lo reconoció

Los Ángeles, Estados Unidos.- Fiel a su estilo irreverente, el cantante de música grupera, Larry Hernández, fue exhibido en redes sociales por jugarle una broma a una señora que le venía fruta picada en un puesto de la calle, a quien le indicó que era Roberto Tapia.

El famoso intérprete que hoy en día vive en Estados Unidos fue visto en puesto donde venden los conocidos ‘pico de gallo’ sin embargo, se aprovechó de que la señora del puesto no lo conocía para presentarse como Roberto Tapia.

Al no conseguir que la broma prosperara, el famoso cantante optó por confesarle a la señora que en realidad su nombre no es Roberto Tapia, sino Larry Hernández, lo que no incomodó a la venedora y señaló el gusto que le dio el conocerlo.