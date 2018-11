(VIDEO) Las Kardashians se enteran de la infidelidad de Tristan Thompson

Los Ángeles, EU.- En este clip exclusivo del nuevo episodio de Keeping Up With The Kardashians que se estrenará en Estados Unidos este domingo, la famosa familia de Khloé entra en shock al enterarse del escándalo de infidelidad de Tristan Thompson. Aunque los Kardashian-Jenners reciben las perturbadoras noticias mientras estaban separados, no pierden el tiempo y se mueven rápidamente para reconstruir lo que ha sucedido.

Hay un video de Tristan saliendo con una chica anoche", comenta Kim Kardashian mientras hace una pausa en su grabación confesional de KUWTK. "Khloe va a morir", agrega.

Por su parte, Kourtney Kardashian está igualmente aturdida por el comportamiento "imprudente" de Tristan.

Esto es realmente impactante y obviamente desgarrador", agrega la madre de tres niños más adelante. "Todo esto me disgusta".

Comprensiblemente, Kourt no está sola en su sentimiento, ya que Kendall Jenner acusa a Thompson de ser el "rey de los idiotas". Kendall, quien se entera de la noticia junto a Scott Disick, continúa leyendo en voz alta una de las historias sobre la supuesta infidelidad de la estrella de la NBA.

Nadie tuvo el valor de decírselo a Khloé, porque sabíamos que faltaban unos días para que diera a luz", explica Kylie. "No queríamos estresarla, pero sabíamos que era lo correcto".

A pesar de no querer herir los sentimientos de Khloé, Kylie revela que se sintió obligada a hablar para que su hermana no supiera las noticias por Internet.

Ella literalmente va a entrar en trabajo de parto por esto", concluye Kim.