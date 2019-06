(VIDEO) Las pruebas de que Daniela Castro no robó en Estados Unidos

Ciudad de México.- La actriz Daniela Castro mostró en redes sociales un documento que comprobaría que no robó en Estados Unidos, un delito que se le impuso el año pasado.

Aunque actualmente se encuentra alejada del medio artístico, la famosa empleó su cuenta de Instagram para contactar a sus casi 350 mil seguidores y aclarar de una vez por todas que obtuvo la resolución a favor y las autoridades del Condado de Bexar, en San Antonio, Texas, desestimaron el cargo de robo a una tienda departamental.

A través de la mencionada red social, la actriz posteó un video en el que exhibe el documento que avala el fallo de la corte expresando:

Quiero compartirles algo que es muy importante, mi resolución de inocencia, que no había tenido oportunidad de subirla a las redes, me siento con el compromiso de hacerlo y, sobre todo, que vean que es original, está firmada por el fiscal de Texas, y, sobre todo, que las leyes en los Estados Unidos son incorruptibles”.

De la misma forma, Castro destacó:

Está perfectamente claro donde el fiscal dice que no había causa de arresto, soy inocente... Gracias a los que me han apoyado, a los que no, les pido por favor a los que han hablado de cierta manera de mí, que respeten, tengo hijos, esposo, una familia, muchas gracias”.