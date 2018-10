(VIDEO) Magda Rodríguez responde a comentarios de Paul Stanley 

Ciudad de México.- Luego de que el famoso Paul Stanley hiciera comentarios acerca de la conductora Andrea legarreta afirmando “La conductora odia a sus fans, no le gustan los baños de pueblo” después de que recientemente se negara a participar en la sección del 'camioncito' de Hoy.

Durante una transmisión del matutino, comentó: “la producción se va en diciembre” alegando que Magda Rodríguez sería despedida.

A lo que la productora respondio “¿Que Paul Stanley dijo eso? No creo. Mira te voy a decir algo, en un momento dado los productores de Hoy cambian, yo no tengo un tiempo en específico, tengo varios proyectos con Televisa y tengo un contrato con ellos, y evidentemente algún día me iré de Hoy”.